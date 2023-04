Voici pourquoi les infirmières britanniques envisagent de faire grève... jusqu'à Noël

Engagées depuis décembre dans un mouvement de grève inédit depuis la création de leur syndicat, le Royal College of Nursing (RCN), il y a plus d'un siècle, les infirmières ont rejeté vendredi la hausse de salaire proposée par le gouvernement - 5% d'augmentation et un versement unique exceptionnel d'au moins 1.250 livres (1.425 euros). Le RCN a en outre annoncé une nouvelle grève de 48 heures qui commencera le 30 avril et qui pour la première fois n'épargnera pas les services d'urgence ni les unités de soins intensifs ou de cancérologie.