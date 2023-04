Deux tonnes de cocaïne saisies en Italie dans des ballots dérivant en mer

Il s'agit "de l'une des saisies de drogue les plus importantes jamais réalisées sur le territoire national", a précisé la police douanière dans un communiqué. Les ballots étaient reliés entre eux par un épais cordage et équipés d'un système de signalisation lumineuse. Selon les enquêteurs, ces éléments font penser que "la drogue a été probablement jetée en mer par un cargo pour être ensuite récupérée et transportée sur le continent".