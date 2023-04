La propriété a été au centre d’un litige successoral entre la princesse Rita et les fils de son ex-mari, décédé en 2018. Dans le cadre de la querelle familiale, elle avait déjà été mise aux enchères pour 471 millions d’euros, mais n’a attiré aucune offre.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la princesse Rita a déclaré qu’elle était “expulsée brutalement d’une maison dont elle s'occupe avec amour depuis 20 ans”, ajoutant que le déménagement était “illégal” et “inutile”. “Quelqu’un a dit que cette situation m’arrive parce que je suis une femme et que je suis américaine – je ne sais pas”, a-t-elle dit, avant d’ajouter que c’était “une question d’argent, évidemment”.

L’avis d’expulsion a été émis en janvier par un tribunal de Rome, qui a déclaré que la princesse Rita n’avait pas réussi à entretenir le bâtiment suite à l’effondrement d’un mur extérieur. Le tribunal a également déclaré qu’elle avait violé une ordonnance antérieure lui interdisant de faire des visites payantes du manoir.

Texas-born Princess Rita Boncompagni Ludovisi, born Rita Jenrette Carpenter and last wife of late Prince Nicolo Boncompagni Ludovisi, leaves her residence, The Casino dell'Aurora, also known as Villa Ludovisi, during the execution of an eviction order, in Rome, Thursday, April 20, 2023. The villa contains the only known ceiling painted by Caravaggio and Princess Ludovisi is facing a court-ordered eviction Thursday, in the latest chapter in an inheritance dispute with the heirs of one of Rome's aristocratic families. (AP Photo/Andrew Medichini) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La princesse avait déclaré en janvier à l’agence de presse Reuters que les visites avaient été organisées pour collecter des fonds pour l’entretien.

La bataille juridique a commencé en 2018 après la mort du prince Nicolo Ludovisi Boncompagni, descendant du pape Grégoire XIII, qui était à la tête de la famille propriétaire de la Villa Aurora depuis des générations. Le différend de la princesse Rita concerne les trois fils du prince Nicolo issus de son premier mariage.

Avec l’expulsion, ces années de bataille juridique prennent également fin. Le mariage de conte de fées de Rita avec le prince Nicolò, descendant de la noble famille romaine Boncompagni Ludovisi, a duré de 2009 jusqu’à sa mort en 2018. Elle était sa troisième épouse.

Le prince Nicolò avait stipulé dans son testament que sa bien-aimée Rita pourrait continuer à vivre dans la villa jusqu’à sa mort, au grand dam de ses fils. Ses trois fils, qui devaient encore de l’argent à leur père, avaient pour but de vendre la villa mais Rita n’était pas d’accord à nouveau.

Un juge de Rome a statué en faveur des trois frères Boncompagni Ludovisi et en janvier 2022, la villa a été mise aux enchères. Prix ​​minimum demandé : 471 millions d’euros. Malgré les rumeurs selon lesquelles le sultan de Brunei et Bill Gates seraient intéressés, la villa n’a pas encore été vendue. Même après quatre autres tentatives de vente et une réduction de prix d’environ 140 millions, la maison est toujours à vendre.

En décembre dernier, une partie du mur qui entoure le jardin s’est effondrée, fournissant des raisons supplémentaires aux trois frères pour expulser leur belle-mère de la villa, alléguant un entretien qui ne suit pas. Une fois de plus, un juge de Rome a statué en faveur des nobles frères et en janvier de cette année a ordonné a la Texane de 72 ans de quitter la Villa Aurora dans les soixante jours. La princesse Rita, cependant, resta en colère là où elle était assise. Jusqu’à ce que la police débarque ce matin, le jeudi 20 avril 2023.