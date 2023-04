La secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire vient encore de se faire remarquer via un SMS qu'elle a envoyé à une collègue de gouvernement et qui a fuité dans la presse.

Tout est parti de déclarations d'Isabelle Rome, la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, dans le Figaro. Celle-ci commentait la polémique Schiappa par ces termes: "Je m'interroge : pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes ? Nous sommes en plein dans la culture de la femme-objet". Isabelle Rome insistait encore sur le fait que "quand on est ministre, on doit avoir le sens des responsabilités" et ajoutait: "Je rappelle que son fondateur [de Playboy, NDLR], Hugh Hefner, a été poursuivi pour agression sexuelle. À un moment donné, il faut choisir ses supports".

Ces propos ont été peu appréciés par Marlène Schiappa, qui a envoyé un SMS de réaction à sa collègue de gouvernement. Le contenu de celui-ci a fuité et a été rapporté par Le Canard Enchaîné. "Ne pas avoir de notoriété, ce n'est pas grave en politique. Ne pas avoir d'action concrète, déjà plus. Ne pas avoir de tripes, encore plus. Tu n'es qu'un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos", aurait ainsi écrit la secrétaire d'État, furieuse.