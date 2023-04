Deux couronnes pour Charles

En point d’orgue de la cérémonie, Charles se verra poser sur la tête la couronne de Saint-Edouard, pièce maîtresse des joyaux de la Couronne.

Utilisée uniquement pour les couronnements, elle a été portée pour la dernière fois en 1953 par Elizabeth II.

Elle a été réalisée pour celui de Charles II en 1661, pour remplacer la couronne médiévale qui avait été fondue par les parlementaires en 1649 après l’exécution de Charles Ier.

Cette couronne en or massif est sertie de pierres semi-précieuses, notamment rubis, améthystes et saphirs, et garnie d’une toque de velours violet ourlée d’une bande d’hermine.

Sans être une réplique exacte de la couronne médiévale disparue – réputée avoir appartenu au roi Edouard le Confesseur (XIe siècle)- elle reprend ses quatre croix pattées, ses quatre fleurs de lys.

Elle a été récemment redimensionnée pour s’adapter à la tête de Charles. Elle pèse plus de 2 kilos.

En quittant l’abbaye, le roi portera la couronne impériale d’Etat, qui reposait sur le cercueil d’Elizabeth II pour ses funérailles.

Créé en 1937 pour le couronnement du roi George VI, le père d’Elizabeth II, elle est aussi utilisée lors de l’ouverture de l’année parlementaire.

Pesant un peu plus d’un kilo pour 31,5 centimètres de haut, elle est sertie de 2.868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et quatre rubis.

Cette couronne comprend le diamant Cullinan II, la deuxième plus grosse pierre taillée dans le diamant Cullinan, qui est, selon le site des palais royaux, le plus gros diamant jamais découvert.

La république du Transvaal a offert ce diamant au roi Edouard VII en 1907, en geste de réconciliation après la deuxième guerre des Boers (1899-1902).

La couronne de la reine Mary pour Camilla

La reine consort Camilla portera la couronne de la reine Mary, la grand-mère d’Elizabeth II, qui est sertie de 2.200 diamants.

C’est la première fois en près de trois siècles qu’une couronne existante est réutilisée pour un couronnement, a indiqué le palais de Buckingham, mettant en avant un souci “de durabilité”.

La reine Mary, épouse du roi George V, avait fait faire cette couronne pour son propre couronnement en 1911.

Le palais a évoqué des changements “mineurs” apportés pour “refléter le style individuel” de Camilla et “rendre hommage” à la défunte Elizabeth II. Plusieurs diamants, les Cullinan III, IV et V, issus de la collection personnelle d’Elizabeth II et qu’elle portait souvent en broches, ont été intégrés.

En revanche, le controversé diamant “Koh-i-Noor”, saisi en 1849 par la Compagnie des Indes orientales britannique, n’est plus sur la couronne.

Deux carrosses au lieu d’un

Charles et Camilla n’utiliseront qu’à leur retour le traditionnel “Gold State Coach”, le carrosse doré de 1762 qui transporte les souverains britanniques lors des grands évènements. Il a été utilisé pour chaque couronnement depuis 1831.

Lors de son couronnement, Elizabeth II avait fait l’aller-retour dans ce carrosse et avait qualifié l’expérience d'” horrible” en raison du manque de confort.

Il est si lourd qu’il doit voyager au pas. Il pèse quatre tonnes, est haut de 3,6 mètres et long de 7 mètres. Il faut huit chevaux pour le tirer.

”Quand vous le suivez, vous pouvez l’entendre grincer et vous avez l’impression qu’il s’agit d’un vieux galion qui avance”, a raconté Martin Oates, qui s’occupe des carrosses aux Ecuries royales.

À l’aller, Charles et Camilla ont opté pour le “Diamond Jubilee State Coach”, plus moderne et confortable.

Construit en Australie et utilisé pour la première fois par la reine Elizabeth II en 2014, c’est le plus récent dans les Ecuries royales.

Il a la climatisation, des vitres électriques. “Il ressemble beaucoup à une voiture”, décrit Martin Oates.

Ce carrosse est tout de même long de 5 mètres, pèse 3 tonnes et doit être tiré par six chevaux.