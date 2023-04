Faire de la mer du Nord "la plus grande centrale d'énergie verte d'Europe" : neuf États réunis à Ostende pour un sommet

Cette rencontre ostendaise s'inscrit dans la continuité d'un précédent rendez-vous, en mai 2022 à Esbjerg, au Danemark. Avec leurs homologues danois, allemands et néerlandais, les responsables belges avaient signé la "Déclaration d'Esbjerg", un accord visant à décupler la capacité des éoliennes d'ici 2050 et à transformer la mer du Nord en une grande centrale d'énergie verte. L'objectif était alors de porter la capacité totale des parcs éoliens offshore des quatre pays à 65 gigawatts (GW) d'ici 2030 et de passer à 150 GW d'ici 2050, soit la consommation électrique de 150 millions de ménages.