Gel des fonds européens : la Hongrie annonce un "accord technique"

M. Reynders a salué sur le même réseau social des avancées. "Des étapes internes vont suivre pour analyser les progrès réalisés", a-t-il souligné.

En décembre, l'Union européenne (UE) a décidé de suspendre 12 milliards d'euros de fonds communautaires, jugeant les mesures déjà prises "insuffisantes": 6,3 milliards qui devaient être versés dans le cadre du budget 2021-2027, et 5,8 milliards du plan de relance post-Covid.

Les discussions ont porté spécifiquement sur ces derniers fonds, a précisé Christian Wigand, un porte-parole de la Commission lors d'un point de presse quotidien. "Prenons les choses une par une", a-t-il insisté.

L'exécutif européen, qui s'inquiète de longue date d'un possible détournement des fonds européens, a fixé une feuille de route très stricte comprenant 27 "super jalons", dont plusieurs pour renforcer l'indépendance du système judiciaire et "éliminer les abus d'influence".

Parmi les mesures préconisées, il s'agit notamment de renforcer le pouvoir du Conseil national de la magistrature (OBT) "afin de limiter les décisions arbitraires dans la gestion des tribunaux", de réformer le fonctionnement de la Cour suprême et de se mettre en conformité avec le droit européen.

En plein marasme économique alors que l'inflation est la plus élevée de l'UE (plus de 25% en mars sur un an), la Hongrie a besoin de cet argent de toute urgence.

Tout en saluant la fermeté affichée à Bruxelles, les militants anti-corruption ne se font guère d'illusions après plus de dix ans de transformation "illibérale" de ce pays d'Europe centrale de 9,7 millions d'habitants, sous l'égide du Premier ministre nationaliste Viktor Orban.