Dimanche, le journaliste spécialiste du rugby sur France TV mais aussi présent dans les émissions Stade 2 et Tout Le Sport a apporté quelques précisions à nos confrères de Midi-Olympique. Il a notamment annoncé qu’il allait devoir se faire amputer de la jambe droite.

”C’est une question de survie”, a-t-il expliqué, “Certaines cellules que l’on avait irradiées n’ont pas disparu et un sarcome trois fois plus gros que le premier est apparu. Le danger, c’est que ça se dissémine dans d’autres parties du corps. Des douleurs, j’en ai toute ma vie au niveau de la jambe, mais je m’y suis habitué. Sauf que là, elles sont devenues insupportables… Je me suis dit que quelque chose clochait mais j’ai serré les dents : je voulais terminer le Tournoi (des Six Nations, NdlR).”

Son amputation devrait avoir lieu dans trois semaines. “Je me donne tout l’été pour m’acclimater à ma nouvelle mobilité et pouvoir à ce terme assister au match d’ouverture de la Coupe du monde en tant que supporter du XV de France. Le seul objectif que je me fixe, c’est d’être debout, quoi. Je ne serai jamais Alexis Hanquinquant (champion paralympique du triathlon) mais si dans quelques mois, je peux juste faire une balade à vélo avec mes enfants, je serai le plus heureux des hommes…”, a conclu le journaliste.