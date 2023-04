Un mannequin à l’effigie de Macron battu puis incendié : une enquête a été ouverte en France (VIDÉO)

La direction départementale de la sécurité publique a fait part à actu Grenoble que des cris, des chants et des banderoles contre Emmanuel Macron ont été diffusés et partagés sur les réseaux sociaux. “Louis XVI, on l’a décapité. Macron, on va recommencer”, a notamment été entonné. De nombreuses injures envers les forces de l’ordre ont également été lancées.

