Durant l’émission, les chroniqueurs autour de la table sont revenus sur les propos tenus par la sœur de l’humoriste. “Il vivait en dehors de toute réalité financière et avait des dettes notamment auprès de l’URSSAF, des impôts et de son producteur estimées à 250.000 euros”, expliquait-elle. Pierre Palmade déclarait que sa rentrée d’argent s’élevait à 5.000 euros de droits d’auteur par mois. L’humoriste avait déclaré également avoir besoin de mille euros de plus pour garder le train de vie qu’il menait.

À lire aussi

Sur le plateau de Cyril Hanouna, Christophe Combarieu explique : “Excusez-moi mais ça fait quand même 30 ans que les droits d’auteur de Pierre ne sont pas de 6.000 euros par mois. Sans vouloir… C’est beaucoup plus ! Il a écrit des scénarios de films qui passent régulièrement à la télé… Je pense qu’on est plus près de 20.000 que de 6.000 euros”, avant de poursuivre : “Quand on s’appelle Pierre Palmade, s’il y a juste un petit décalage de 1.000 euros, c’est beaucoup d’argent mais c’est 'que' 1.000 euros, quelque part. Moi, je pense qu’il peut arriver à couvrir, puis je pense qu’il a emprunté à beaucoup de monde, très franchement.”

Les dernières collaborations entre Pierre Palmade et Christophe Combarieu ne se faisaient que parce que l’humoriste avait besoin d’argent selon le producteur.