Grillages, forces de police, changement des plans du président : une finale de Coupe de France sous très haute tension se prépare

Lors de la finale de la Coupe de France, il est d’usage que le président de la République descende sur la pelouse pour saluer les joueurs des deux équipes, les coachs et les arbitres pour leur souhaiter un bon match. Ce n’est pas possible cette année pour des questions de sécurité, selon une source policière. Emmanuel Macron assistera toutefois bien à la finale, l’entourage de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, l’a confirmé ce jeudi à l’AFP.

Éviter un nouveau fiasco sécuritaire

Du côté du ministère de l’Intérieur français, on annonce un dispositif “50 % plus important” que celui mobilisé le 28 mai 2022 pour la finale de la Ligue des Champions. Un match remporté par le Real Madrid face à Liverpool, qui reste dans les mémoires des supporters de foot (surtout ceux de Liverpool) comme un fiasco sécuritaire. Quelque 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, précise le Huffpost. En outre, des grilles seront montées dans les virages pour “éviter un envahissement du terrain par des supporters”.

Du côté des syndicats, la finale se prépare également. Des cartons rouges et des sifflets seront distribués aux spectateurs à l’entrée du stade pour manifester durant la rencontre. Les sifflets sont pourtant interdits dans les gradins.