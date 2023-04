Un exploit : Kai Wegner, le nouveau bourgmestre de Berlin aux positions souvent polémiques

L’élection de Kai Wegner est une vraie surprise dans une ville-État connue pour pencher à gauche et gouvernée durant deux décennies par les sociaux-démocrates du SPD. Le discret chrétien-démocrate Kai Wegner, Berlinois d’origine, a donc réalisé un exploit en plaçant son parti (la CDU) en tête lors des élections de février. Il dirige désormais la capitale avec le SPD comme partenaire junior, et avec une équipe très féminine.

Son credo : “Faire fonctionner de nouveau Berlin”, en réformant l’administration locale, très critiquée, en remettant sur les rails des écoles en manque de personnel et en donnant davantage de poids à la politique sécuritaire. Des défis pour un élu sans grande expérience administrative locale.

Positions polémiques

Spécialiste en assurances, il a été député fédéral durant 16 ans avant de diriger l’opposition à Berlin. Kai Wegner est par ailleurs accusé par ses détracteurs de soutenir régulièrement des positions polémiques. Alors que les célébrations du Nouvel An ont été marquées par des affrontements dans certains quartiers, il a demandé en janvier que soient rendus public les prénoms des personnes de nationalité allemande mises en cause par la police.

”Il y a des jeunes qui sont nés et ont grandi ici et qui pourtant ne se sentent pas à leur place, a-t-il déclaré à l’époque. Plus nous désignons précisément le cercle des délinquants, plus nous pouvons faire des offres de prévention efficaces”, a-t-il ajouté, en soulevant un tollé à sa gauche, mais en touchant néanmoins un point sensible auprès de certains électeurs berlinois.

Son mandat de trois ans et demi à la tête de la capitale pourrait ne pas être une sinécure, comme le laisse présager sa difficile élection officielle, ce 27 avril, au Parlement berlinois. Il lui a fallu trois tours pour obtenir la majorité requise. Un signe de la nervosité de ses nouveaux alliés sociaux-démocrates, pas tous emballés de devoir travailler avec un parti de droite.