Turquie : après trois jours d'éclipse, Erdogan réapparaît en public

Selon des images retransmises en direct par les chaînes de télévision, le chef de l'Etat s'est présenté en combinaison rouge de pilote, sur l'ancien aéroport Atatürk d'Istanbul où se tient le salon aéronautique Teknofest, que la Turquie présente comme "le plus grand du monde" et qui permet à l'industrie militaire turque d'exposer ses drones et ses avions.