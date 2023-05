L’Unité syndicale française face à la réforme des retraites a-t-elle vécu ?

Réussie en termes de mobilisation (782 000 manifestants dans plus de 300 manifestations à travers la France selon la police ; 2,3 millions selon la CGT) mais entachée par les violences qui ont éclaté dans plusieurs grandes villes, cette journée marque cependant un moment charnière pour les syndicats français.

Réussiront-ils à rester unis ? Alors même qu’envers et contre leur opposition inflexible depuis des mois, cette réforme a été adoptée, validée par le Conseil constitutionnel et promulguée par un président de la République déterminé à ne pas faire marche arrière.

”Nous assistons à la fin du mouvement social”

Pour le politologue Richard Kleinschmager professeur à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg la position exprimée par Frédéric Souillot est une “posture” obligée : “Il s’agit pour les syndicats de montrer qu’on ne les fait pas changer si facilement d’avis.” Et d’ajouter : “Reste que nous assistons à la fin d’un mouvement social et que l’on sait que cette phase est toujours difficile”.

Le rassemblement des syndicats français sur une position “presque commune”” depuis janvier est à souligner, admet le spécialiste (une première depuis 2009 et la manifestation contre la crise financière, NdlR) mais “il n’en reste pas moins qu’en France, les syndicats ont du mal à mobiliser, on parle d’eux comme de paniers percés qui ont du mal à conserver leurs adhérents”.

“Pour l’instant la lutte contre la retraite à 64 ans a renfloué les effectifs mais elle a échoué et l’on peut se demander comment ils convaincront les nouveaux venus de rester… ” Pour lui, les syndicats sont désormais fragilisés.

Manifestation contre la réforme des retraites, le 1er mai 2023 à Paris ©AFP

À lire aussi

Acquis à la négociation contre “jusqu’au-boutistes”

Pour Édouard Steegmann, professeur dans un lycée du Haut-Rhin et élu syndical CFDT, le moment est effectivement charnière. “Là où on a gagné”, dit-il, “c’est en montrant que nous pouvions nous unir pour faire face à un président qui a une vision très verticale du pouvoir”. Cette unité ne va pas de soi, précise-t-il cependant en évoquant “l’ADN de la CFDT” qui est de “discuter et négocier pour obtenir des avancées sociales” alors que d’autres syndicats sont “jusqu’au-boutistes”, constate Édouard Steegmann.

“À la CFDT, nous attendons la décision du Constitutionnel qui tombera ce mercredi. Si les “Sages” valident la demande de référendum d’initiative partagée visant à “interdire un âge de départ à la retraite supérieur à 62 ans”, nous entrerons en campagne pour obtenir les 4, 87 millions de signatures (10 % du corps électoral) nécessaires au lancement du processus.”

À ce stade, la validation du Conseil constitutionnel qui serait “un nouvel élan” pour l’intersyndicale est cependant loin d’être acquise. L’unité pourrait-elle malgré tout se poursuivre autour des autres réformes qui se profilent ?

La Première ministre Elisabeth Borne a d’ores et déjà annoncé qu’elle inviterait les syndicats pour entamer les négociations autour de la future “loi Travail” mais iront-ils à Matignon ? Et si oui, iront-ils unis ? Rien n’est clair. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Bergé y est favorable. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, laisse planer le doute et du côté de Force ouvrière, Frédéric Souillot attend de savoir la forme que prendra cette invitation, “multilatérale ou bilatérale ?”

Tous se disent convaincus de la force intacte de l’intersyndicale face à une Première ministre qui rêve de réactiver la ligne de partage entre réformistes acquis à la négociation comme la CFDT et “jusqu’au-boutistes” de la CGT et de FO. Élisabeth Borne a à sa disposition pour y parvenir, une longue liste de motifs de dissension autour de sujets aussi sensibles que les salaires, l’emploi des séniors ou les conditions de travail.

À lire aussi