Accident de couronne, incendie, invité surprise... Avant Charles III, des couronnements cocasses dans la monarchie Britannique

A quoi rêve un roi, la veille de son couronnement ? Si Charles III a eu le malheur de réviser son histoire du Royaume, il s’estimera heureux d’arriver à fermer l’œil, car se faire poser une couronne sur le crâne est plus risqué qu’il n’y paraît. Même pour le vétéran du flonflon et du serrage de pognes qu’il est, c’est une journée à avoir les mains moites et l’estomac serré.