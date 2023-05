Deux hommes interpellés avec des cigarettes de contrefaçon contenant “des excréments d’insectes et de rongeurs”

Le 6 mars, à Compiègne, une patrouille de police trouve deux cartons à l’arrière de la voiture, puis plusieurs autres dans le coffre. 3300 paquets de cigarettes sont alors recensés. Les deux hommes sont placés en garde à vue. et expliquent s’être connus sur Facebook. Le premier est sans papier et vit dans la rue à Paris. Le deuxième vit chez son oncle, dans le Morbihan, avec sa femme et sa fille. Bien qu’il bénéficie d’un titre de séjour, il ne touche que 900 euros par mois en travaillant comme agent d’entretien. Les deux individus se sont alors mis d’accord pour faire de la livraison de “marchandises”.

Libérés après leur première arrestation, ils se font à nouveau arrêter le 29 avril. Ils transportent 3000 paquets de cigarettes. Le traçage de leur GPS indique qu’ils se sont rendus à Ostende. Mais ils nient les faits ou tentent de les modifier. L’un prétexte être allé voir ses cousins, l’autre dit s’être endormi en voiture. Le premier avouera finalement avoir été contacté à Paris et avoir succombé à ce réseau de contrebande pour pouvoir s’acheter à manger.

”Il existe des usines clandestines en Europe du Nord, en Belgique notamment. On trouve dans ces cigarettes des métaux lourds, des excréments d’insectes et de rongeurs. Ce tabac est fumé par 15 % des fumeurs en France et ce sont les mêmes petites mains qui fabriquent ces produits que ceux qui les transportent”, explique la procureure de la République de Compiègne, Marie-Céline Lawrysz, au Parisien.