"Insultes au gouvernement et à l'Italie": nouvelles tensions entre Paris et Rome sur la migration

La crise couvait depuis le matin, lorsque le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, invité sur RMC, a taclé la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni, l'estimant "incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue". Sa cible était en réalité Marine Le Pen, cheffe de file de l'extrême droite en France, qui ne rate pas une occasion de critiquer le bilan du gouvernement en matière de lutte contre l'immigration. "Madame Meloni, c'est comme Madame Le Pen, elle dit 'vous allez voir ce que vous allez voir' et ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et ça s'amplifie parce que l'Italie connaît une grave crise migratoire. Il y a dans l'extrême droite un vice, c'est de mentir à la population", a enchaîné M. Darmanin. L'affaire avait beau être liée à la politique interne, à Rome, les propos sont forcément mal passés.

"Je ne me rendrai pas à Paris", a annoncé M. Tajani dans l'après-midi, dénonçant les "insultes au gouvernement et à l'Italie proférées par le ministre" Darmanin. "Ce n'est pas dans cet esprit que les défis européens communs devraient être abordés", a-t-il ajouté. Essayant d'apaiser les esprits, Mme Colonna a appelé son homologue italien et souligné que "la relation entre l'Italie et la France est basée sur le respect mutuel entre les deux pays et entre leurs dirigeants".

À lire aussi

Reflet d’un problème européen

Sauf que sur la question migratoire, il en faut souvent peu pour relancer les hostilités franco-italiennes, tant les deux pays n'ont cessé de se disputer sur ce sujet. Située en première ligne des flux migratoires, l'Italie se plaint de l'absence de solidarité européenne pour y faire face. La France voisine accuse quant à elle Rome de ne pas jouer le jeu à l'européenne et de ne pas assumer ses responsabilités pour gérer la migration, laissant les autres faire ses devoirs. En novembre, Paris avait décidé d'accueillir le navire humanitaire Ocean Viking et les migrants qui se trouvaient à bord, non sans dénoncer le "choix incompréhensible" du gouvernement italien d'ouvrir ses ports.

En réalité, les tensions entre la France et l’Italie sont le reflet de l’absence d’une politique migratoire commune de l’Union européenne. Si ce dossier progresse, les sujets les plus épineux, qui sont justement la "solidarité" et la "responsabilité" des États membres face au défi migratoire, sont encore loin d’être résolus.