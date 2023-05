L’Europe veut sanctionner les corrompus partout dans le monde

L’Union européenne doit combattre davantage la corruption, où qu’elle se produise. Tel est le message de la Commission, qui a proposé mercredi plusieurs mesures pour renforcer l’arsenal européen face à ce fléau. Si la plus notable consiste à sanctionner les responsables d’actes graves de corruption partout dans le monde, l’exécutif européen a pris soin d’emballer cette proposition dans un paquet plus large, qui se concentre aussi sur les défaillances internes à l’Union. Une manière de montrer que les Européens balaient aussi devant leur propre porte, alors que la Hongrie est toujours pointée du doigt pour ses problèmes de corruption “systémique” et que le scandale du QatarGate a ébranlé l’image des institutions de l’UE. “Nous devons prêcher par l’exemple”, a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.