Couronnement de Charles III : Justin Welby, l’archevêque de Canterbury dans la mire des critiques de la monarchie

Pourtant, rien au départ de sa vie active ne semblait le destiner à une carrière religieuse. Directeur financier du groupe pétrolier anglais Entreprise Oil, Justin Welby quitte le monde de l’entreprise pour rejoindre l’Église d’Angleterre en 1989. Il est ordonné prêtre quatre ans plus tard.

Son étonnant parcours est largement induit par le choc que provoque la mort de l’une de ses filles, âgée de 7 ans, dans un accident de voiture six ans plus tôt. Nommé supérieur de la cathédrale de Liverpool en 2007, élu en juin 2011 évêque de Durham, il est nommé archevêque de Canterbury en février 2013. Il était alors âgé de 57 ans.

Samedi, il se retrouvera au centre de tous les regards. Et aussi dans la mire des critiques de la monarchie. Il a en effet remplacé le traditionnel “hommage des pairs”, où les pairs héréditaires font allégeance au Roi, par “l’hommage du peuple”.

Justin Welby invitera ainsi “tous ceux qui le souhaitent, dans l’abbaye et ailleurs” à “rendre hommage, de cœur et de voix, à leur Roi incontestable, défenseur de tous” en prononçant la phrase : “Je jure de prêter fidélité à Votre Majesté, ainsi qu’à vos héritiers et successeurs, conformément à la loi. Que Dieu me vienne en aide.”

Cette nouveauté n’a pas été du goût de Graham Smith, le directeur du groupe Republic. “Dans une démocratie, c’est le chef d’État qui doit prêter serment d’allégeance au peuple, et non l’inverse !”, a-t-il tonné. La polémique a tellement enflé que Justin Welby a jugé bon de préciser que “dans tous les cultes anglicans, tous les cultes chrétiens, il est normal que les congrégations participent”. L’occasion de rappeler que le couronnement est avant tout une cérémonie religieuse. Il a ensuite tenu à calmer les mécontents : “Il s’agit d’une invitation, donc si vous voulez vous joindre à nous à ce stade, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas le faire, c’est très bien. Il n’y a rien de dramatique à cela.”

