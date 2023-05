Couronnement de Charles III : la princesse Élisabeth et le roi Philippe sont arrivés à Buckingham

C’est l’effervescence au Royaume-Uni à l’approche du couronnement du roi Charles III. Si la cérémonie principale aura lieu samedi, la fête a déjà commencé à Buckingham, et des centaines de fans de la monarchie britannique sont déjà présentes dans les rues londoniennes. En ce qui concerne le couronnement en lui-même, 2 300 invités ont été conviés officiellement et assisteront donc à la cérémonie samedi à l’abbaye de Westminster. Parmi ces invités, le couple royal belge et la princesse Élisabeth.