Le couronnement de Charles III va attirer le regard du monde: pourquoi cet événement reste exceptionnel

Le contexte dans lequel s’inscrit l’événement est morose : la guerre fait à nouveau rage sur le continent européen et le Royaume-Uni traverse une tempête socio-économique. L’éclat de la couronne a quelque peu pâli en raison des frasques de certains des ses membres. Enfin, le souverain, déjà âgé de 74 ans, est moins populaire que ne l’était sa mère et suscite moins l’enthousiasme que son héritier, William. L’événement n’en reste pas moins historique.

Un événement exceptionnel

Il se distingue par son côté exceptionnel, encore accentué par la longévité de la devancière du roi Charles : le couronnement d’Elizabeth II remonte à 70 ans (à un mois près). Il se singularise aussi par le faste et la majesté, un peu surannée, qui l’entourent : la cérémonie religieuse suit une tradition millénaire, que le Roi a légèrement modifiée pour les adapter (un peu) à l’air du temps, notamment avec la présence de femmes évêques, de représentants d’autres cultes que celui de l’Église anglicane, dont Charles III est le chef. C’en est également fini de “l’hommage des pairs”, lors duquel les représentants de la noblesse s’agenouillaient devant le souverain pour lui prêter allégeance. À la place, l’archevêque de Canterbury proposera qu’un “hommage du peuple”, soit rendu par les participants à la cérémonie, ainsi qu’aux Britanniques qui la regardent à la télévision ou l’écoutent à la radio – une nouveauté qui ne fait pas l’unanimité.

Le couple royal rejoindra l’abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham dans le carrosse du Jubilé de Diamant. La cérémonie du couronnement proprement dite devrait débuter vers 11h locales (midi en Belgique) et durer environ deux heures. Après quoi le roi Charles et la reine Camilla effectueront le trajet retour sur Whitehall et The Mall dans le carrosse d’or d’État, utilisé pour tous les couronnements depuis 1831. Les souverains salueront ensuite la foule depuis le balcon de Buckingham Palace.

Une liste qui ne compte “que” 2300 invités

Par rapport au couronnement de 1953, le palais a envoyé quatre fois moins de cartons d’invitation. La liste des invités n’en est pas moins longue de quelque 2300 noms. Elle comprend les membres de la famille du souverain, dont son fils aîné, William, prince de Galles, et son épouse Kate. Leur premier fils George sera page d’honneur, de même que deux petits-enfants de la reine Camilla. Anne, la sœur du Roi, et ses frères Andrew et Edward assisteront également à la cérémonie. Malgré ses relations tumultueuses avec la famille royale, Harry le second fils de Charles, sera également présent, mais sans son épouse Meghan. Et aucun rôle ne lui a été attribué pendant la cérémonie pas plus qu’à Andrew, en disgrâce pour avoir été éclaboussé par un scandale sexuel.

Le Premier ministre Rishi Sunak, les membres de son gouvernement conservateur et tous ses prédécesseurs au 10 Downing street prendront part à la cérémonie, ainsi que les leaders des partis d’opposition et les chefs des exécutifs écossais et gallois, Humza Yousaf et Mark Drakeford, aux sympathies républicains affirmées.

Le monde entier représenté

Près de 130 nations seront représentées, que ce soit par des têtes couronnées, des chefs d’État, de gouvernement de ministres et des diplomates. Parmi les premières, on recense le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique (la princesse Elisabeth assistera à la réception du soir), les couples royaux des Pays-Bas et d’Espagne, le grand-duc Henri de Luxembourg et son épouse, le couple princier de Monaco… Également présentes : les monarchies danoise, norvégienne et suédoise, le prince héritier du Japon, les rois de Jordanie, du Bhoutan, de Thaïlande, du Lesotho et d’autres encore ainsi que des familles royales non régnantes, comme celles de Grèce et de Bulgarie…

Au rang des seconds on retrouve tous les représentants des pays du Commonwealth, les présidents de pays européens, dont le Français Emmanuel Macron, l’Allemand Frank-Walter Steinmeier flanqué chancelier Olaf Scholz, l’Italien Mattarella, le président et le Taoiseach irlandais, mais aussi des chefs d’État du monde entier comme le président brésilien Lula ou le libérien George Weah… Qu’importe le Brexit : les présidents de la Commission, du Conseil et du Parlement européen ont reçu un carton d’invitation. Les États-Unis seront par la First Lady Jill Biden et l’envoyé spécial pour le Climat John Kerry ; l’Ukraine par l’épouse du président Olena Zelenska. Aucune chaise n’a été réservée pour les représentants de la Russie, de la Biélorussie, de l’Iran, de la Syrie, de l’Afghanistan ni du Venezuela. Celle de la Chine sera occupée par le vice-président Hang Zeng.

Sécurité ultra-renforcée

S’y ajoutent : des pairs du royaume, des représentants religieux de différentes confessions, des célébrités comme Rowan “Mr Bean” Atkinson, Lionel Richie ou le couple Beckham, et quelques 850 citoyens, dont 450 personnes ayant reçu la médaille de l’Empire britannique pour service rendu à la communauté et 400 jeunes choisis par la famille royale.

Plusieurs centaines de milliers de personnes seront massées tout au long du parcours et, le soir un concert se tiendra à Buckingham Palace auquel 10 000 personnes ont été invitées à assister. Le dispositif de sécurité est à l’avenant : plus de 29 000 policiers ont été mobilisés pour la semaine, dont plus de 11 000 patrouilleront dans les rues de Londres le samedi. Des snipers seront installés sur les toits et des drones de la police surveilleront du ciel toute activité suspecte. Par ailleurs, 7000 soldats participent à la procession.

Dimanche servira à se remettre de la fête et lundi sera un jour férié. La famille royale souhaite que les Britanniques le mettent à profit pour pratiquer le bénévolat.

