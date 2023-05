Couronnement de Charles III: sous la pluie, les Britanniques célèbrent leur nouveau roi, "j'aime notre famille royale"

L’ambiance est joyeuse dans ce jardin de Mayfair, l’un des quartiers les plus chics de la capitale. Touristes, anglais et étrangers, se mélangent aux résidents locaux, reconnaissables à leurs robes longues et plissées, à leurs costumes trois pièces et à leurs longs monteaux. Tous les regards sont dirigés vers l’écran géant, qui retransmet la BBC, où l’arrestation des miliants anti-monarchistes du groupe Republic est à peine mentionnée.

De premiers applaudissements fusent à l’apparition du roi et de la reine dans le carrosse d’or d’Etat, fabriqué en 1762 et utilisé pour tous les couronnement depuis 1831. Les bouchons de bouteilles sautent, les verres se remplisent. Des enfants s’occupent avec des jeux en bois mis à leur disposition. Puis, la longueur de la cérémonie démotive petit-à-petit les spectateurs les moins fervents. Des familles se mettent en file pour se faire photographier sur un trône de velours pourpre posé au milieu du jardin, entourés de deux figurants costumés en garde royal.

À lire aussi

Debout sur un banc, Daniela, une étudiante costaricienne à Londres, et Karen, une touriste Canadienne, trinquent une flute à la main. "Dans les street party, on rencontre des gens charmants, on se fait servir du vin effervescent", assure la première en souriant. "J’étais pendant plus de cinq heures sur The Mall pendant le jubilé de la reine en juin 2022 pour ne voir la reine passer que quelques secondes dans son carosse." A leurs côtés, Cheaky, une résidente de Mayfair, se félicite de ce moment de convivialité. "Après le Brexit, qui a divisé le pays et dont les atermoiements nous ont froissé avec nos voisins, cela fait bien du bien de nous retrouver tous autour du roi", souffle-t-elle, un coupe vide à la main. "Nous en avons besoin. Et en plus nous profitons de la magnifique météo britannique!" Sur le banc voisin, Jean se souvient du couronnement d’Elizabeth II. "Il faisait le même temps, pluie et froid, » raconte-t-elle en riant. « J’avais 22 ans, je travaillais sur ce square à l’ambassade américaine, nous avions fait la fête toute la nuit! Et me revoilà, soixante-dix ans plus tard."

Le silence se fait soudain, lorsque l’archevêque de Cantorbéry oint le roi et la reine, puis remet à Charles III les insignes royaux. Les visages sont concentrés et subjugués par ce moment d’une forte intensité. Des cris de joie retentissent ensuite lorsque Justin Welby pose la couronne de St Edouard sur Charles III. "God Save The King" retentit ensuite des poitrines de la plupart des spectateurs. Avant que le son du bouteille d’effervescent fasse rire l’assemblée. Du haut de ses 92 ans, Jean semble émue. "J’aime notre famille royale", admet-elle. "J’avais diné et j’étais allé au cinéma avec Margaret, la soeur d’Elizabeth II, un vrai personnage de roman. Aujourd’hui, notamment en raison des médias sociaux, les membres de la famille royale doivent être bien plus sages. Nul doute que William et Kate le seront." Leur tour n’est pourtant pas encore venu; aujourd’hui le Royaume-Uni célèbre son roi, Charles III, et les fêtes se poursuivront jusqu’à dimanche soir.