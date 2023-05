Couronnement de Charles III : un cheval fonce sur la foule lors de la procession du carrosse royal dans les rues de Londres (VIDÉO)

L’un des chevaux s’est fait remarquer par son comportement… Le cortège arrivait au coin de Whitehall et l’animal aurait pris peur. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux on peut apercevoir le cheval marcher sur le côté puis se diriger sur des gardes et des Anglais présents dans les rues au grand désespoir du cavalier qui ne parvient pas à contrôler la situation.

Plus de peur que de mal, personne n’a été blessé lors de cet incident.