La ville a ainsi été bâtie dans la région du Dorset, sur des terres appartenant à la Couronne, comme le rapporte Le Soir. Afin de favoriser la marche et limiter la présence des voitures, les routes Poundbury n’ont ni marquage ni feux de signalisation. La ville est peuplée par près de cinq mille habitants répartis dans des pavillons mitoyens et des manoirs géorgiens sans délimitation des quartiers.

Avant le décès de la reine Elizabeth, Charles III et Camilla portaient le titre de duc et duchesse de Cornouailles. Mais à présent, c’est William et Kate qui revêtissent ces statuts, héritant ainsi de ces terres. William s’y rendait d’ailleurs régulièrement par le passé. Comme le rapporte une habitante à BFMTV, il était d’ailleurs venu assister à son exposition et a pu discuter avec elle : “On a parlé des plantes, il en est passionné. Mais ici, c’est de l’herbe synthétique, ce n’est pas vraiment écoresponsable, alors on en a ri.”