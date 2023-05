"Une intervention de ce type, avec un tel niveau de complexité, n'est jamais arrivée en France", a indiqué Bernard Burckel, directeur de cabinet du préfet de la Meuse, à France 3 Lorraine. Selon les médias locaux la femme pèse 391 kilos.

Outre des infirmières et des médecins, l'opération a mobilisé dix gendarmes et 40 sapeurs-pompiers, dont certains de l'unité spécialisée dans les opérations de sauvetage en milieu périlleux (GRIMP) ainsi qu'une ambulance bariatrique, spécialement équipée pour les personnes de forte corpulence et venue de Belgique.

La personne, qui habitait à Stenay depuis plus de 20 ans, refusait jusqu'à présent les soins.

L'opération d'évacuation, programmée depuis plusieurs mois, a été réalisée en coordination avec de nombreux acteurs, comme les médecins du centre de spécialité contre l'obésité du CHRU Nancy, le centre d'hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Verdun ou encore le SAMU, selon un communiqué de la préfecture.

Elle a nécessité la démolition de nombreuses cloisons dans l'appartement de cette femme et de tronçonner le sol afin de l'évacuer par la fenêtre du rez-de-chaussée. L'accès à certaines rues autour du lieu de l'intervention a été interdit une partie de la journée.

"L'évacuation s'est réalisée de 13H30 jusqu'à 14H30", a précisé la préfecture de la Meuse. La patiente a pu être placée en sécurité dans l'ambulance puis conduite aux urgences de Nancy où elle a été hospitalisée en fin de journée.

Une opération similaire avait déjà eu lieu, en décembre 2020 à Perpignan, rappelle France 3 Lorraine. L'homme de 50 ans, qui "approchait les 300 kilos", avait dû être sorti de son logement à l'aide d'une grue. Son hospitalisation avait permis de lui sauver la vie, selon la chaîne.