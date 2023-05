Les personnes présentes, des membres de l’association évangélique Vie et Lumière, sont pour beaucoup issues de la communauté des gens du voyage. L’événement, avant le Covid, rassemblait quinze à vingt mille personnes.

Mais cette année, il a réuni plus de quarante mille personnes dans son village, qui y resteront jusqu’à dimanche. “Toute notre nature et les terrains […], partout, ce n’est qu’un sanitaire à ciel ouvert. […] C’est impensable, déclare-t-il. Comment on va retrouver la commune ? Combien de temps il va nous falloir pour remettre en état et nettoyer ?”

C’est pourquoi plusieurs élus du Loiret, le département de la région Centre-Val de Loire, ont pris l’État à parti, l’appelant à “prendre ses responsabilités” face aux nuisances provoquées par le rassemblement. “Il y a une question de salubrité publique, a déclaré Marc Gaudet, président du Conseil départemental du Loiret. 40 000 personnes au même endroit, on imagine bien qu’il doit y avoir des évacuations d’eau usée. Là, on n’est pas du tout dans les normes.”

De plus, Marc Gaudet s’inquiète de l’ampleur de l’événement : “On n’est pas équipés pour recevoir autant de monde. La population est excédée, il va y avoir un drame un jour”, a-t-il déploré à l’AFP.

Le terrain de plus de 130 hectares appartient à l’association religieuse, ce qui n’est pas suffisant pour l’ampleur du rassemblement de cette année : “Le problème, c’est que le terrain a une jauge de 20 000 personnes”, a expliqué le maire. Ainsi, les participants finissent par occuper les terrains qui avoisinent le leur, ce qui met Jean-François Darmois hors de lui. “L’association Vie et Lumière ne sait pas gérer l’afflux de ces pèlerins. […] Ils nous annoncent 18 000-20 000 personnes et puis on se retrouve avec 40 000 personnes sans rien pouvoir faire, c’est là le drame.”

Un point critique a été atteint mardi quand un habitant du village a tiré en l’air dans la direction d’un groupe de gens du voyage, qui seraient rentrés sur son terrain sans autorisation pour y faire leurs besoins. L’octogénaire a ensuite été placé en garde à vue et sera jugé en novembre pour “violence avec arme, sans incapacité”.