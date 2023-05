Emmanuel Macron reçoit le patron de Twitter et Tesla, Elon Musk, lundi matin à l'Élysée

Le président Emmanuel Macron reçoit le patron de Tesla et Twitter, Elon Musk, lundi matin à l'Élysée en marge du sommet "Choose France", a annoncé l'Élysée, confirmant une information de franceinfo. Ils vont discuter de "l'attractivité de la France et de ses industries", a précisé la présidence. Le chef de l'État recevra dans l'après-midi plus de 200 grands patrons de multinationales au château de Versailles pour la sixième édition de "Choose France", marquée par un montant record de 13 milliards d'euros d'investissements annoncés.