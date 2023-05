15 milliards d’euros, 14.166 lingots d’or… : une opération exceptionnelle sous escorte de la police militaire

Dans le détail des chiffres, il y avait plus de 200 tonnes de lingots d’or et de pièces d’or à déplacer. Ceux-ci valaient 10,4 milliards d’euros. Cela représente 14.166 lingots d’or d’environ 12,5 kg chacun et 1.006 sacs et caisses de pièces d’or.

Le stock de billets de banque était quant à lui d’une valeur de plus de 4,5 milliards d’euros.

Une opération exceptionnelle qui s’est déroulée sous la sécurité de la police militaire royale, en collaboration avec la police néerlandaise et la défense.

La rénovation du siège à Amsterdam devrait être achevée d'ici 2024. Maintenant que l’or se trouve à Zeist, le bâtiment sera accessible au public.