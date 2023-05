“Une dizaine de personnes se sont dirigées vers notre boutique du centre-ville d’Amiens après la prise de parole du président à la télévision. Ils faisaient partie d’un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l’hôtel de ville… Il était 22 heures. Jean-Baptiste est rentré à la boutique quand ils lui sont tombés dessus. Il a reçu des coups de poing, des coups de pied. Il s’est mis en boule pour se protéger mais il a des blessures à la tête au visage au genou et à un doigt”, a expliqué le propriétaire de la chocolaterie.

Par la suite, huit personnes ont été interpellées, ayant entre 20 et 35 ans. Certaines sont déjà sorties de garde à vue et, parmi elles, trois ont décidé de témoigner pour BFMTV. Selon les trois agresseurs, ils cherchaient à défendre un camarade.

”En fait, on est partis directement de l’hôtel de ville jusqu’à la gare et ensuite on est allés jusqu’à la boutique Trogneux”, commencent les trois jeunes hommes. “On a mis quelques poubelles et il y a le petit-neveu de Brigitte Macron qui a poussé quelqu’un sur une poubelle. On l’a défendu et lui est parti porter plainte directement au commissariat pour violences, soi-disant des coups de poing, des coups de pied.”

Les jeunes estiment avoir agi pour séparer les deux hommes : “On a retenu la personne de la boutique qui voulait frapper un de nos camarades, et c’est lui qui se retrouve en garde à vue pour rien du tout. Le neveu de Brigitte Macron a bousculé notre camarade, on est venus pour séparer et quand on est repartis il y a la voiture la BAC qui est venue.”

Les jeunes dénoncent une injustice, estimant qu’il y a un traitement privilégié de l’affaire. “Ça n’est pas parce que c’est le neveu de Brigitte Macron qu’il faut le défendre, ont-ils protesté. On vit dans une drôle de France, il faut se réveiller.”

”Moi, ce que je pense, c’est qu’Emmanuel Macron devrait démissionner parce que là ça va partir en guerre, toute la France va se révolter, a déclaré l’un des jeunes. À Paris c’est chaud, dans les autres villes aussi, maintenant ça va être Amiens. Là on se fait bien entendre, on va se faire entendre encore plus. En tout cas, on est là et on ne lâche rien.”