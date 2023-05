Au Danemark, les routiers font barrage à une nouvelle taxe : "La population nous soutient"

"Une taxe nécessaire" aussi, enchérit le Centre de réflexion vert Concito, "parce qu'au cours des dix dernières années, il n'a pas été possible de réduire l'empreinte CO2 des transports par camions qui est restée constante" à environ 1,6-1,7 million de tonnes de CO2 par an de 2011 à 2021, selon les chiffres de l'Agence danoise de l'énergie.

Mais une taxe qui a fait sortir de leurs gonds nombre de routiers qui ont bloqué pendant quelques heures la frontière avec l'Allemagne et plusieurs routes un peu partout dans le royaume scandinave peu habitué aux actions coup de poing. "Nous n'avons pas le choix", confie à la chaîne TV2 Soeren Baehrenz, chauffeur à Noerresundby. "Et la population nous soutient", dit-il, en soulignant que "des automobilistes nous ont apporté de la nourriture et des boissons en dépit de la gêne occasionnée par notre blocage".

Un début de dialogue

"Des actions de blocage illégales et nuisibles à notre branche", s'insurge, en revanche, Erik Østergaard, directeur de l'association patronale des transporteurs DTL. Certes, "le projet de loi sur une taxe kilométrique doit être suspendu" affirme-t-il, appelant au "dialogue avec le gouvernement". Un appel entendu : des représentants de la branche des transports ont été reçus par Jeppe Bruus et son collègue des Transports, Thomas Danielson, pour tenter de dénouer cette crise.

À l'issue de la réunion, les deux ministres ont martelé que "la taxe était maintenue", rejetant le souhait des transporteurs de la suspendre jusqu'en 2030, ainsi que leurs solutions pour la remplacer. "Nous comprenons leurs préoccupations. Mais cette taxe, qui pénalise surtout les plus gros pollueurs, est nécessaire et s'applique également aux transporteurs étrangers, ce qui crée une concurrence équitable", souligne le ministre de la Fiscalité.

Privilégier les camions électriques

Les représentants des transporteurs ont proposé au gouvernement d'autres solutions. Ils notent qu'il y a "environ 180 camions électriques aujourd'hui au Danemark avec une seule borne de recharge publique". En reportant l'entrée en vigueur de la taxe en 2030, ils voudraient "mettre à profit ce temps pour installer des bornes de recharge au sein même des entreprises et enrichir leur parc de véhicules électriques, espérant le soutien de l'État" "Le Danemark, contrairement à ses voisins, n'accorde aucune subvention pour l'achat de camions verts", rappellent-ils.

En attendant, les transporteurs proposent "d'augmenter la taxe CO2 sur le diesel au lieu de la taxe de kilométrage, ce qui permettrait au gouvernement d'atteindre ses objectifs climatiques". Des propositions qui n'ont pas convaincu. Les routiers ont décidé néanmoins de faire une pause pour la fête de l'Ascension. Mais le conflit n'est pas terminé.