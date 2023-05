France: une manifestation nationaliste a eu lieu à Annecy, "ça fait froid dans le dos" (VIDÉO)

Ce défilé a été immortalisé en vidéo et partagé sur Twitter par le compte "Le Syndicat des Fleuristes". Il se qualifie lui-même de "groupe activiste de patriotes français avec des valeurs et des convictions". La légende qui accopagne la vidéo donne également le ton : "Annecy est Nationaliste". Ces images montrent des nationalistes, parfois masqués, chantant, brandissant des drapeaux français et savoyards et récitant des cris de ralliement fréquemment utilisés dans les milieux d'ultradroite : "La France aux Français" et "Europe, jeunesse, révolution". Le rassemblement aurait duré un peu plus d'une demi-heure.