Un homme fonce dans le Vatican et se fait arrêter

Un homme d'une quarantaine d'années, décrit comme présentant des troubles psychologiques, a été intercepté. Il a pénétré à grande vitesse dans le Vatican via la porte Sainte Anne, peu après 20h00. Il a ignoré les différents postes de contrôles de la garde suisse pontificale et de la gendarmerie et a pénétré dans la cour centrale du palais apostolique, selon le service de presse du Saint Siège, cité par le quotidien italien La Repubblica et l'agence de presse ANSA. Les gardes suisses ont tiré vers les pneus du véhicule, endommageant l'aile de la voiture.