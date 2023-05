D’après l’Institut national de géophysique et de volcanologie de Catane, “la couverture nuageuse persiste dans la zone du sommet du volcan, de sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer des observations volcanologiques via le réseau de vidéosurveillance, comme le rapporte le Soir. À partir de 7h20, le tremblement volcanique, déjà élevé, a connu une augmentation soudaine de ses valeurs.”