Aucun Russe n’est à l’abri à l’étranger : “l’ennemi a de longs tentacules”

Natalia Arno, fondatrice et présidente de la Free Russia Foundation, et une journaliste russe qui a récemment fui le pays, étaient venues à Berlin pour participer à une conférence organisée par l’ancien homme d’affaires et opposant en exil Mikhaïl Khodorkovski, les 29 et 30 avril. Deux semaines plus tard, le média d’investigation russe Agentstvo rapportait que les deux femmes s’étaient plaintes de symptômes rappelant ceux d’un empoisonnement.

La journaliste s’est rendue à l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin, là où l’opposant Alexeï Navalny, aujourd’hui emprisonné, avait été pris en charge après avoir été empoisonné au novitchok en août 2020. Quant à la militante des droits de l’homme, après un passage à Prague, elle a été emmenée aux urgences d’un hôpital des États-Unis, où elle vit en exil depuis dix ans. Sur son compte Facebook, elle a commenté, non sans une pointe d’humour, sa “mésaventure”.

Dans la capitale tchèque, Natalia Arno raconte avoir constaté, en rentrant à son hôtel en fin de journée, que sa chambre avait été visitée – elle n’est pas la première… “J’ai immédiatement senti une odeur âcre et piquante de parfum bon marché dans la chambre.” À 5 heures du matin, elle s’est réveillée “avec une douleur aiguë et des symptômes étranges” qui se sont aggravés au cours du vol de retour, qu’elle a avancé, vers les États-Unis. À l’hôpital, rien n’a été détecté cependant, “pas même une goutte d’alcool”. Trois semaines plus tard, elle ressent encore “des symptômes de neuropathie” mais “dans l’ensemble” se sent “beaucoup mieux”.

”Même en dehors de Russie”

“Moralité” de cette histoire “fascinante” : les Russes, qui ont dû s’enfuir de leur pays “mais qui continuent à se battre avec acharnement et détermination contre la guerre, contre le régime de Poutine et pour une Russie libre et démocratique, même à l’étranger, doivent comprendre que l’ennemi a de longs tentacules” et peut les frapper partout, écrit-elle.

Le média Agentstvo a fait le lien entre cette affaire et l’empoisonnement présumé de l’ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, John Herbst, en avril 2021. Il rappelle aussi l’intrusion et le vol d’objets dans la chambre d’hôtel du journaliste d’investigation de Bellingcat, Christo Grozev, au Monténégro. Placé sur la liste des personnes recherchées par le Kremlin, celui-ci a quitté l’Autriche, où il résidait, pour s’installer aux États-Unis après avoir été informé d’une tentative d’assassinat.

“Nous devons donc être toujours vigilants, mais ne pas avoir peur et ne pas abandonner, être plus sages, plus coordonnés et plus résistants”, conclut Natalia Arno, non sans une pensée pour Vladimir Kara-Murza, l’opposant russe qui vient d’être condamné à 25 ans de prison pour haute trahison. L’homme avait survécu à deux tentatives d’empoisonnement présumé. Il souffre aujourd’hui de polyneuropathie, qu’il est “difficile de traiter en liberté” et “irréaliste dans les conditions de détention”…