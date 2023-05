Le Premier ministre grec sortant Mitsotakis veut profiter du second scrutin pour consolider son triomphe

Pour autant, Kyriakos Mitsotakis ne dispose pas d’une majorité absolue pour former un gouvernement avec son seul parti et ne souhaite pas former une coalition. L’opposition est, elle, dans l’incapacité de le faire. Aussi, de nouvelles élections seront organisées début juillet ou fin juin. Analyse des résultats de dimanche et coup de projecteurs sur le futur scrutin.

Pourquoi Kyriakos Mitsotakis a-t-il remporté une victoire de cette ampleur ?

Quatre raisons peuvent expliquer une telle victoire, inédite dans l’histoire moderne du pays. La première raison est que Kyriakos Mitsotakis a fait une très bonne campagne électorale. Elle a été rythmée, de longue haleine, avec des propositions et une vision. Le Premier ministre sortant était bien entouré et conseillé. Alexis Tsipras non.

C’est la seconde raison du raz de marée des conservateurs. La campagne du parti Syriza d’Alexis Tsipras était trop négative. Il pilonnait son adversaire en dénonçant des faits réels, tels que l’intervention de Kyriakos Mitsotakis dans les affaires judiciaires, le scandale des écoutes téléphoniques, la montée en puissance de la criminalité organisée dans le pays, le tour de vis sécuritaire, le népotisme de la famille Mitsotakis, l’une des plus anciennes dynasties politiques du pays, les violences policières, la liberté de la presse bafouée, et bien sûr le boulevard offert à l’extrême droite, dont les partis ont obtenu ensemble 8 % des voix. À noter que trois ministres ouvertement d’extrême droite et antisémites faisaient partie du gouvernement Mitsotakis. Ils sont tous réélus.

Le problème d’Alexis Tsipras est qu’il n’a rien proposé de concret en matière économique. Or, la baisse des salaires, le chômage, le coût de la vie sont les seules préoccupations des Grecs en ce moment. Son programme était flou. Il aurait pu souligner qu’il a dû appliquer des mémorandums d’austérité durant la crise financière mais il n’avait pas le choix car il avait les créanciers de la Grèce sur le dos et la menace de l’expulsion du pays de l’eurozone. À l’inverse les choix économiques de Mitsotakis comme les privatisations, les réductions des droits syndicaux, les licenciements, la réduction du secteur public, la fermeture des hôpitaux sont assumés. Par ailleurs le Syriza n’a pris pas pris de positions claires sur la question migratoire, la gestion de la pandémie, ou la crise gréco-turque au demeurant très bien gérée par le gouvernement Mitsotakis.

La troisième raison est qu’il faut choisir ce que l’on vend aux électeurs : il est difficile de se poser comme un parti de gauche radicale et faire des appels du pied aux centristes tout en défendant une politique social-démocrate. En courant deux lièvres à la fois, Alexis Tsipras a tout perdu, les centristes et sa base qui ne s’y reconnaît plus.

Quatrième raison la couverture médiatique de la campagne de Mitsotakis. Ce dernier contrôle 90 % des médias et il a la mainmise sur les six télévisions qui émettent à l’échelle nationale. La télé est faiseuse d’opinion en Grèce et le Premier ministre sortant en est conscient. On en veut pour preuve que la manifestation des parents des 57 victimes de l’accident de train de février dernier n’a pas été retransmise ni même l’ouverture du procès que les familles ont fait à dix membres du gouvernement, dont Kyriakos Mitsotakis. Résultat ? Le ministre des Transports en place lors de ce terrible accident a été réélu haut la main dans cette circonscription à Serres…. face à Tsipras.

Pourquoi y aura-t-il un second scrutin et quelles en sont les modalités ?

En cas d’impossibilité de former un gouvernement à l’issue d’un scrutin, la constitution prévoit que les trois partis arrivés en tête bénéficient de trois jours de “mandat exploratoire” pour chacun afin de voir si une coalition viable est possible. Si ce n’est pas le cas, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai maximal de 50 jours.

Les élections de ce dimanche se sont tenues pour la première fois à la proportionnelle intégrale. Les prochaines se feront avec une loi votée sur mesure par le gouvernement Mitsotakis qui donne un bonus au parti arrivé en tête qui peut aller jusqu’à 50 sièges.

La victoire peut-elle encore échapper à Mitsotakis ?

La date de ce prochain scrutin n’est pas due au hasard. Dès le mois de juin les jeunes seront déjà partis sur les îles pour leur job d’été. Ceux qui sont obligés de travailler l’été ne font pas partie de l’électorat de Mitsotakis et comme le vote par procuration n’existe pas en Grèce c’est autant de voix de perdues pour le Syriza.

Bref, à moins d’un énorme coup de théâtre, Kyriakos Mitsotakis arrivera en tête dans prochaines élections. D’autant que la redoutable machine de la Nouvelle Démocratie implantée partout, dans toutes les institutions et couches sociales du pays, va occuper tout le terrain avec le soutien massif des médias. Grâce à cette victoire annoncée, les conservateurs bénéficieront de ce bonus de sièges pour obtenir la majorité absolue.

Que peut espérer la gauche après avoir subi pareille déculottée ?

À gauche, le Parti communiste et les socialistes du Pasok ont fait plus que limiter les dégâts et ont tous les deux augmenté leur score. Pour Syriza, en revanche, c’est la débâcle.

Le parti d’Alexis Tsipras n’a que deux flèches à son arc : aller chercher le vote des 42 % d’abstentionnistes et se jeter dans l’arène pour rallier ce qui peut encore l’être. La gauche doit reconnaître ses erreurs comme certains de ses cadres l’ont fait dès dimanche. Elle doit pour aller de l’avant montrer la porte de sortie aux boulets du parti et convaincre les jeunes que Syriza est leur parti qu’il a un programme. Pour les élections du début de l’été, la messe est déjà dite. Mais si Syriza utilise à bon escient ces presque six semaines de campagne, il pourrait améliorer son score. À long terme, s’il tire les leçons de sa débâcle peut-être pourra-t-il se reconstruire pour devenir un vrai parti de masse. Jusque-là, il est resté un parti urbain, méconnu dans les campagnes.