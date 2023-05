"Dans le cas d’une confrontation directe avec l’Ouest, la Russie serait défaite sévèrement en très peu de temps”

La propagande russe – des “fake news” – est présente en Macédoine du Nord depuis de nombreuses années. Ce fut surtout le cas lors du référendum de 2018 sur le changement de nom du pays, parce que les Russes savaient que si nous changions de nom – ce qui était la condition préalable – nous entrerions très vite dans l’Otan. Il était très important pour les Russes d’empêcher cela. C’est ce qui s’est passé d’ailleurs au Monténégro, il y a quelques années, en 2017. Ils ont alors même tenté un coup d’État militaire, en essayant de tuer le président du Monténégro de l’époque afin d’empêcher l’entrée du Monténégro dans l’Otan.

En septembre 2018, nous avons été la cible de groupes liés à la Russie qui ont créé, du jour au lendemain, des dizaines de portails Internet. Ceux-ci mettaient en cause l’adhésion à l’Otan. Ils disaient : “pourquoi voudriez-vous aller là-bas ? Pour être les vassaux de l’Amérique ? Pour être les serviteurs de l’Amérique ou des Européens ? Vous n’avez pas besoin de cela. C’est l’héritage de la guerre froide, vous ne dépenserez de l’argent que pour les armes et non pour le bénéfice de votre peuple”.

Cette propagande s’est tarie ?

Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, cette propagande russe a diminué. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la région, mais pour la Macédoine du Nord, c’est certainement le cas. Parce que les Russes sont maintenant complètement absorbés par la guerre en Ukraine et que leurs ressources sont utilisées pour contrer le récit occidental. Mais ils sont toujours présents. En 2018, ils ont triplé le personnel diplomatique de l’ambassade à Skopje. Triplé. Entre-temps, nous avons expulsé 18 espions russes, déguisés en diplomates. Il est évident pour tout le monde que la Russie n’abandonnera pas. Mais aujourd’hui, elle est entièrement préoccupée par cette guerre.

Votre pays est très engagé dans la guerre en Ukraine. Vous avez livré des Soukhoï. Pourquoi avoir décidé cela?

Issus de l’ex-Yougoslavie, nous avons hérité de nombreuses armes de fabrication soviétique. Nous donnons ces armes et munitions, dont des avions et des tanks datant des années cinquante, qui ne font plus partie de notre inventaire car nous nous orientons vers la production d’armements occidentaux, ceci afin d’être compatible avec nos alliés au sein de l’Otan. Nous sommes dans les cinq premiers contributeurs (en termes de soutien militare) à l’Ukraine si on prend en compte la population, qui fait 1,8 million d’habitants. Lors de la dernière réunion de la coalition à Ramstein en Allemagne, nous nous sommes engagés également à entraîner les soldats ukrainiens dans nos casernes.

Envoyer des avions F-16, est-ce selon vous une escalade ?

Le Kremlin explique dans un communiqué de presse que ce n’est pas franchir une ligne rouge, mais entrer dans une zone dangereuse. Je ne crois pas que les Russes utiliseront des armes nucléaires tactiques, ce qui serait un Armageddon pour nous tous.

Vous ne craignez pas une guerre totale entre Russes et Américains ?

Non, parce que si nous excluons l’option nucléaire, une arme qu’aucune personne raisonnable ne voudrait utiliser, la Russie n’est pas capable de gagner la guerre contre l’Ukraine qui bénéficie de l’aide occidentale. Et dans le cas d’une confrontation directe avec l’Ouest, la Russie serait défaite sévèrement en très peu de temps.