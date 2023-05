France: décès d'une infirmière agressée au couteau dans un hôpital

Une secrétaire médicale a également été blessée lors de l'agression, qui s'est déroulée lundi après-midi dans l'hôpital, quand un homme de 59 ans ayant des antécédents psychiatriques a attaqué les deux victimes muni d'un couteau.

Le mis en cause, rapidement interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, "semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service" de "médecine et santé au travail", avait indiqué le procureur de Reims lundi dans un communiqué. Il "semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée".

Cet homme a été placé en garde à vue et l'enquête confiée au commissariat central de Reims. Il avait bénéficié en juin 2022 d'un non-lieu "pour irresponsabilité pénale" pour des "faits de violences aggravées", avait ajouté le procureur.