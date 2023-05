Un rapport américain alerte sur le déclin de la démocratie en Hongrie

Dans son rapport annuel, Freedom House, un organisme de recherche financé par le gouvernement américain mais géré de façon autonome, souligne que le score de la Hongrie s'est détérioré plus qu'aucun autre pays en Europe de l'Est à l'exception de la Russie. Le rapport dénonce en particulier la conduite des dernières législatives, entachées d'"irrégularités, d'abus des ressources administratives et de déformations dans les médias", ainsi que "l'intolérance croissante du régime d'Orban pour les voix dissidentes".