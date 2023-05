L’augmentation en trompe-l’œil de l’immigration au Royaume-Uni: "Les chiffres sont trop élevés"

À lire aussi

L’analyse des données du Bureau national des statistiques (BNS) lui donne raison. En effet, le changement le plus significatif concerne l’origine de cette immigration. Le nombre d’immigrés non citoyens de l’Union européenne (UE) a quasiment triplé en quatre ans : 364 000 en 2019, 638 000 en 2021 et 925 000 en 2022. Trois catégories expliquent presque à elles seules cette hausse. Tout d’abord, 114 000 Ukrainiens et 52 000 Hongkongais ont été accueillis suite à l’invasion lancée par la Russie et à la répression politique menée par les autorités de Pékin contre l’ancienne colonie britannique revenue à la Chine en 1997. Pour la première fois, les réfugiés (6000) et les demandeurs d’asile (76 000) ont été inclus dans le calcul. Enfin, le plus important contingent d’immigrés est constitué d’étudiants et de leur famille : ils étaient 361 000 en 2022, soit 240 000 de plus qu’en 2019.

Il faut remplacer les travailleurs originaires de l’Union européenne

Ces chiffres ne laissent pas entrevoir une immigration délirante. Surtout que le BNS indique qu’après avoir atteint son plus haut niveau en septembre 2022, “l’immigration diminue ces derniers mois”. Les politiciens britanniques devraient donc être rassurés d’autant que, comme le rappelle Robert Ford, professeur de sciences politiques à l’université de Manchester, “les sondages indiquent que les Britanniques approuvent la venue des réfugiés ukrainiens, hongkongais, des étudiants, les travailleurs hautement qualifiés, etc. Ils seraient même satisfaits d’en avoir d’autres”. Cela n’empêche pas la ministre de l’Intérieur Suella Braverman d’avoir répété en octobre dernier sa volonté de réduire le solde migratoire à “plusieurs dizaines de milliers de personnes” et de vouloir durcir l’immigration dans le pays.

Signe que Rishi Sunak pourrait avoir un plan précis en la matière, il ne lui laisse pas les mains libres. Le ministre des Finances Jeremy Hunt est en effet favorable à l’ouverture des frontières pour attirer des migrants plus formés, et les diriger vers les métiers de l’informatique et le système de santé, par exemple, plus que jamais en manque de travailleurs. Le nombre d’immigrés venus d’en dehors de l’UE pour travailler au Royaume-Uni a progressé de 114 000 personnes à 235 000, en partie pour compenser les départs des Européens. C’est l’autre effet combiné de la pandémie et du Brexit : le nombre total de citoyens de l’UE installés au Royaume-Uni a diminué en 2022 : il n’y a eu que 151 000 arrivées pour 263 000 départs.