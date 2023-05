Liban: l’improbable maintien d’un gouverneur acculé par les poursuites judiciaires

Convoqué le 24 mai devant la justice libanaise qui devait l'informer des charges énoncées, Riad Salamé s'est vu interdire de quitter le Liban et confisquer ses deux passeports français et libanais. Durant cette brève audition, le gouverneur a "nié toutes les accusations le visant" et demandé à "être jugé au Liban".

Malgré ces coups de semonce, le gouverneur reste droit dans ses bottes, martelant avoir "la conscience tranquille" dans un entretien accordé le 18 mai à la chaîne saoudienne al-Hadath. Il ne démissionnera, dit-il encore, que "si un jugement prouvant sa culpabilité est prononcé".

À lire aussi

Un réseau tentaculaire

À Beyrouth, cet improbable feuilleton judiciaire captive alors que le pays est englué dans une crise économique et financière inédite depuis 2019, qui a plongé plus de 80 % de la population sous le seuil de pauvreté. Malgré cela, l'homme semble indéboulonnable et la classe politique peu pressée de le voir comparaître devant la justice. "Il a tissé un réseau de protection assez tentaculaire au Liban, en rendant des services inestimables à l'ensemble de la classe politique, à certains pays étrangers, mais également au Hezbollah qu'il a aidé à contourner les sanctions américaines", explique le politologue Karim Bitar.

Pour comprendre, il faut revenir sur la trajectoire de cet homme jadis acclamé, aujourd'hui honni par une majorité des Libanais. Une trajectoire que l'avocat Karim Daher, actif dans la lutte contre la corruption, résume en ces termes : "grandeur et décadence".

Broker à la banque d'affaires américaine Merrill Lynch, Riad Salamé y fait une rencontre déterminante, puisqu'il gère le portefeuille d'actifs personnels de Rafic Hariri, alors que le Liban se relève avec difficulté de la guerre civile (1975-1990). Celui-ci, Premier ministre, le propulse à la tête de la Banque du Liban. "C'était une nomination emblématique du Liban d'après-guerre, marqué par des conflits d'intérêts extrêmement flagrants, une sorte d'alliance entre des milliardaires venus du Golfe et les anciens chefs de milice issus de la guerre, à qui il fallait donner une partie du butin pour qu'ils jouent le jeu", commente Karim Bitar.

À lire aussi

Vu comme un sauveur

Son profil détonne. "Ce n'était ni un juriste ni un économiste ayant une vision de la politique monétaire, économique ou budgétaire, mais plutôt un exécutant", effectuant "des montages financiers avec une certaine ingéniosité". Pourtant, dans le contexte de l'époque, le gouverneur est perçu "comme un sauveur", souligne Karim Daher, "car avec Rafic Hariri, il stabilise la livre libanaise en l'arrimant au dollar à un taux fixe, en dépit de toute logique, ce qui a permis aux Libanais de jouir d'un pouvoir d'achat très confortable. Cela a donné l'illusion d'un Liban en croissance, doté de l'un des meilleurs secteurs bancaires au monde".

Après l'assassinat de Rafic Hariri dans un attentat le 14 février 2005, le gouverneur se retrouve "seul maître à bord" et "prend de l'envergure pour jouer un rôle majeur dans la vie économique, surtout que la classe politique n'avait aucune connaissance dans ce domaine", souligne l'avocat. En 2008, alors que les économies mondiales s'effondrent, anéanties par la crise des subprimes, le Liban, lui, voit des "flux financiers extraordinaires affluer". "Le pays a été perçu comme résilient face à la crise grâce à sa gouvernance conservatrice", précise Karim Daher.

Mais en 2011, la machine s'enraie. Les flux entrants se tarissent sous l'effet du conflit syrien, de l'instabilité politique chronique au Liban et du ralentissement économique mondial. À la BDL, Riad Salamé conçoit alors de complexes ingénieries financières pour drainer des billets verts. Cela ne suffira plus. Été 2019, l'illusion éclate, les dollars se raréfient, suscitant, quelques mois plus tard, une vague de contestation dans la rue qui conspue le gouverneur et la classe politique. Incapable d'enrayer la chute de la livre libanaise qui a perdu plus de 98 % de sa valeur depuis octobre 2019, le gouverneur de la Banque centrale reste imperturbable, "dans le déni", pour une source diplomatique occidentale.

À lire aussi

Le Conseil des ministres trop occupé

Acculé par les poursuites judiciaires dans de nombreux pays européens, l'homme ne semble pas prêt à rendre son tablier. "Depuis qu'il a refusé de comparaître devant la justice française, Riad Salamé est un homme fini, paradoxalement devenu otage de la nébuleuse de la corruption politico-financière, qui craint qu'il ne déballe tout ce qu'il sait, puisque la justice libanaise l'empêche de sortir du pays", analyse Karim Daher. Quelques rares voix dissonantes s'élèvent, appelant à la destitution du gouverneur ou, a minima, à sa démission, inquiètes des nuisances que son maintien ferait courir au Liban.

Jeudi, Saadé Chami, vice-Premier ministre du gouvernement sortant, a enjoint au Premier ministre Nagib Mikati de placer le dossier Salamé à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce vendredi, arguant que "toute figure d'autorité accusée de crimes devrait démissionner", d'autant que cela pourrait "menacer les relations financières du pays avec le reste du monde". Une demande restée lettre morte, le gouvernement devant se pencher, entre autres urgences, sur l'ouverture de crédits pour l'importation de boulgour ou encore valider le changement de nom d'une faculté. "C'est ahurissant. Un gouverneur accusé de blanchiment d'argent, de détournement de fonds, de falsification, et qui reste à son poste avec tous les pouvoirs et toutes les prérogatives pour maquiller et éliminer toutes les preuves de son crime durant les deux mois qu'il reste de son mandat, c'est de la folie, s'insurge Karim Daher, cela les rend complices des délits et crimes reprochés à Riad Salamé."