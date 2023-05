"La maman a récupéré sa petite fille Eya. Elle est en bonne santé", a déclaré M. Vaillant dans un message Whatsapp à la presse.

Le magistrat n'a pas indiqué quand la mère et sa fille reviendraient en France, mais l'ambassade à Copenhague a indiqué à l'AFP avoir déjà engagé les démarches pour le retour.

Une trentaine d'heures après son enlèvement, la fillette avait été retrouvée vendredi après-midi à Rodbyhavn, à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague, point de passage de ferries en provenance d'Allemagne.

Selon la police danoise, ses ravisseurs, son père et un complice, ont été arrêtés vers 14H30 et Eya a pu être mise "en sûreté". Vendredi soir, M. Vaillant avait indiqué que la jeune fille allait "aussi bien que possible après de tels évènements" et l'ambassade de France avait dépêché une équipe à Rodbyhavn "pour faciliter les démarches entre la mère d'Eya et les autorités danoises". Elle ajoutait que la mère d'Eya avait l'intention "de rejoindre la France le plus rapidement possible" avec sa fille.

A Grenoble, M. Vaillant a précisé samedi que la remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre "de quelques jours à plusieurs semaines".

"Cela peut varier en fonction de la position des mis en cause, s'ils acceptent d'être remis aux autorités françaises ou s'ils décident d'exercer des voies de recours au Danemark", a-t-il précisé.

Eya, scolarisée en CM2, avait été enlevée jeudi pendant qu'elle marchait avec sa mère sur le chemin de son école de Fontaine, en banlieue de Grenoble. Selon le parquet, le père "et un complice encagoulé" ont "gazé avec du produit lacrymogène la mère de la petite fille" avant de s'emparer de l'enfant.

Les éléments en possession des enquêteurs laissaient penser que le père, son complice et l'enfant étaient partis à l'étranger, avec comme destinations possibles la Suède et la Tunisie, pays correspondant à la double nationalité du père, âgé de 53 ans.

Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour violences aggravées envers la mère de l'enfant, ainsi que pour soustraction par ascendant et complicité. Un mandat d'arrêt européen avait été diffusé.