Le président serbe Vucic quitte la direction de son parti

Le président est à la barre de la Serbie depuis 2012. Ses détracteurs l'accusent de dérives autoritaires. Son retrait de la direction du parti n'aura que peu d'impact à cet égard. M. Vucic et ses sympathisants détiennent la majeure partie des médias, occupent l'appareil judiciaire et la sphère économique.

À lire aussi

Cependant, les deux tueries, qui ont fait en tout 18 morts en un mois, ont secoué la société serbe. Les opposants au président ont exigé un contrôle des armes lors de manifestations et demandé que ces actes soient suivis de conséquences. Les membres de l'opposition ont fait le lien entre cette violence et la rhétorique agressive du président envers ses adversaires, de même que fustigé la presse à sensation qui selon eux banalise la violence et offre une plateforme à M. Vucic.

Ce dernier a donné des signes de nervosité au sujet de ce mouvement de protestations. Le président a organisé ce vaste rassemblement à Belgrade pour démontrer la stabilité de son pouvoir. Il avait promis que 140.000 personnes y seraient présentes, mais selon un reporter de l'agence de presse allemande dpa et le décompte de médias serbes indépendants, il était question de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la capitale.