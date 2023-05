La mission B-Fast pompe l'eau en Italie

Les pompes à haut débit de B-fast

« Notre mission doit contribuer à faire sortir l'eau de Conselice » confirme Michel Vervliet, l'agent de liaison de la mission B-fast. Les quinze hommes partis jeudi matin de Crisnée sont arrivés vendredi après-midi à Imola. « L'Italie a activé le mécanisme européen de la protection civile, ils ont demandé si certains pays possédaient des pompes à haut débit » explique Bastien Ruys le chef d'équipe, « nous avons répondu présents avec trois autres pays, la Slovaquie, la Slovénie et la France. » A quelques kilomètres de Conselice, les camions de la mission B-fast ont déchargé les moteurs et les gros tuyaux bleus qui vont permettre de pomper l'eau des champs et peu à peu faire descendre aussi le niveau de l'eau dans toute la zone. « Nos pompes ont un débit de trois mille mètres cubes d'eau à l'heure, et nous en avons deux » explique Simon Henrard, capitaine de la protection civile. En deux heures à peine, les pompes travaillent déjà, les tuyaux recrachent des litres et des litres dans un canal tout proche. « Nous avons installé des systèmes de pompage un peu partout » explique Gino Porcu, le responsable du consortium qui s'occupe de la gestion des canaux, « mais il y a trop d'eau partout, nous n'avons pas assez de moyens, donc l'arrivée de la protection civile belge est un cadeau du ciel, cela nous fait vraiment chaud au coeur ! »

À lire aussi

Les hommes de B-fast se relaieront jours et nuits pour vérifier le bon fonctionnement des pompes. « Notre mission durera une dizaine de jours, mais nous sommes prêts à prolonger s'il le faut » explique Michel Vervliet, « les coûts sont pris en charge en partie par B-Fast et par l'Union Européenne, c'est une mission qui coûte plus ou moins cinquante mille euros ! »

Six milliards pour la prévention

En visite dans la région cette semaine, la Présidente de la Commission européenne a pu survoler la zone inondée. « L'Europe est avec vous » a-t-elle souligné en rappelant que six milliards d'euros sont inclus dans le plan de relance et de résilience pour lutter contre la fragilité du territoire en Italie. Nonante quatre pour-cent des communes italiennes risquent des coulées de boue en cas de pluies torrentielles. Cette semaine, outre les quinze morts en Emilie Romagne et les milliards de dégâts, une partie de la ville de Brescia a été inondée et un parking s'est effondré ; un homme est mort dans la région de Campanie après un violent orage qui ont provoqué des inondations dans le Sud. L'Italie va devoir sérieusement penser à un grand plan national de remise en état de son territoire !