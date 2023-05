Toute une commune en panique après un canular téléphonique

Prenant l’appel au sérieux, la police décide de se rendre à l’adresse indiquée et par mesure de précaution, de sécuriser la zone. Il sera ainsi demandé à tous les commerçants de fermer leurs boutiques. “Des pertes estimées entre 1000 et 1500 euros”, confie au Parisien un employé du Café de Paris, qui a dû fermer durant près de deux heures.

La circulation des trains et des bus a même été momentanément interrompue dans la localité.

Finalement, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un canular, et plus précisément, d’après une source du Parisien, de “swatting”, c’est-à-dire un type de canular réputé dans l’e-sport et les jeux vidéos en ligne.

Selon le parquet de Créteil, l’auteur (ou les auteurs) de la blague reste (nt) à identifier. Il(s) encoure (nt) jusqu’à six mois de prison et 7500 euros d’amende…