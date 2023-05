Fracture générationnelle entre Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ? “Des mots des années 1990”

À lire aussi

Emmanuel Macron a donc rappelé à l’ordre la Première ministre et insisté sur l’importance de combattre le RN en évitant “les mots des années 90” et les “jugements moraux”. “On n’arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes”, explique le président. La bonne stratégie pour lui est d’attaquer le parti d’extrême droite “par le concret”, le “réel”, et non pas en utilisant des “mots des années 1990 qui ne fonctionnent plus”. Le chef d’État souhaite “décrédibiliser” le RN “par le fond et les incohérences” et attaque d’ailleurs le programme économique de Marine Le Pen.

D’autres membres du gouvernement se sont aussi exprimés sur ces paroles controversées. “Les veilles postures à la papa pour diaboliser le RN, comme on le faisait il y a trente ans, ça ne fonctionne plus. C’est être naïf que de croire qu’il suffit de citer Pétain pour faire fuir des électeurs. Ça n’a même jamais marché. Borne a fait de la politique à l’ancienne”, explique un ministre au Parisien. “Honnêtement, je n’ai pas compris pourquoi elle a fait cette sortie. Pétain, c’était le siècle dernier. Malheureusement la mémoire s’efface et ce genre de référence, ça ne fait plus peur à personne”, ajoute un autre.

Selon un participant du Conseil, la Première ministre n’a pas réagi aux remarques du Président.