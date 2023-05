L'Espagne touchée par de fortes intempéries après des mois sans pluie

Selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet), qui a maintenu mardi une partie du territoire en vigilance jaune ou orange en raison notamment d'un risque de grêle, d'orages et de violents coups de vent, cet épisode pluvieux devrait se poursuivre les prochains jours.

Cela devrait permettre une "contribution positive importante au déficit pluviométrique" dont souffre depuis des mois l'Espagne, touchée par une sécheresse historique, avec de graves conséquences pour son important secteur agricole.

Selon les spécialistes, ces pluies torrentielles - qui ont tendance à ruisseler au lieu de s'infiltrer dans le sol - sont insuffisantes et trop tardives pour mettre un terme au déficit dont souffrent les nappes phréatiques et les réservoirs d'eau.

D'après le ministère espagnol de la Transition écologique, ces réservoirs ont vu leur niveau chuter durant la dernière semaine de mai à 47,5% de leur capacité, près de 20 points de moins que la moyenne des dix dernières années à cette époque de l'année (68,1%).

Selon l'Aemet, l'Espagne a connu en avril le mois le plus chaud et le plus sec depuis le début des relevés météorologiques dans le pays. Cette vague de chaleur a fait suite à plusieurs mois de sécheresse.