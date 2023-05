Tensions au Kosovo: la Russie appelle l'Occident à mettre fin à sa "propagande mensongère"

"Nous appelons l'Occident à enfin mettre fin à sa propagande mensongère et à arrêter de rejeter la responsabilité des incidents au Kosovo sur les Serbes poussés au désespoir qui cherchent de manière pacifique (...) à défendre leurs droits et libertés légitimes", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. "Il faut des mesures décisives de désescalade et non pas des demi-mesures" proposées selon Moscou par les Etats-Unis, ajoute le communiqué.