Allemagne : plusieurs blessés lors d’une manifestation d’extrême gauche

”Des enquêtes pour atteinte à l’ordre public, lésions corporelles dangereuses, voies de fait contre des policiers, dommages matériels et infraction à la loi avec des explosifs ont été ouvertes”, a ajouté la police de la ville, dans un tweet samedi matin. Un représentant des médias a également été légèrement blessé par l’agression d’un inconnu, a-t-elle aussi rapporté.

La manifestation d’hier soir se voulait un avant-goût de possible nouveaux rassemblements prévus dans la journée de samedi malgré une interdiction décrétée par la justice locale. Des militants d’extrême gauche avaient appelé sur réseaux sociaux à un rassemblement national, pour le “Tag X” (Jour X), samedi à Leipzig après la condamnation mercredi par le tribunal de Dresde (Saxe) de l’étudiante de Leipzig Lina E. et de trois autres militants d’extrême gauche.

Les quatre militants ont écopé de plusieurs années de prison pour des agressions violentes contre des néonazis et des partisans présumés de l’extrême droite entre 2018 et 2020, à Wurzen, Leipzig et Eisenach (Thuringe). Depuis sa détention provisoire en 2020, le slogan “Free Lina” est régulièrement affiché lors de manifestations de gauche et sur des façades de bâtiments, rapporte la presse allemande.