Les soucis de santé du Pape bousculent son agenda: faut-il s'inquiéter d'une prochaine renonciation?

Au Vatican, cette nouvelle intervention chirurgicale n’a pas manqué de susciter beaucoup de fébrilité. Si François a encore présidé l’audience générale place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles ce mercredi matin, son état de santé général ne cesse d’inquiéter.

En juillet 2021, l’évêque de Rome avait déjà été hospitalisé une dizaine de jours dans l'hôpital Gemelli de Rome pour une lourde opération du côlon, suite à l’anesthésie de laquelle il a affirmé avoir gardé des séquelles. Fin mars, François avait de nouveau été soigné pendant trois jours dans le même établissement romain pour une infection respiratoire.

Faut-il pour autant relancer des spéculations sur l’éventualité d’une renonciation ? A priori non. Ces derniers jours, le pape François a en effet confirmé de nombreux et importants rendez-vous qui se tiendront ces prochains mois. Du 2 au 6 août, François rencontrera les nombreux jeunes présents à Lisbonne pour les 37e Journées Mondiales de la Jeunesse, a confirmé le Vatican ce mardi 6 juin. Du 31 août au 4 septembre un voyage est annoncé en Mongolie, et les préparatifs pour son voyage à Marseille fin septembre avancent bien.

Les confirmations de ces rendez-vous qui lui tiennent à cœur laissent entendre qu’une renonciation n’était pas dans les plans de François ces derniers temps. Pour autant, la réponse à cette question reste suspendue à sa santé fragile, comme le prouve cette intervention chirurgicale et urgente qui a bousculé son agenda pour dix jours.