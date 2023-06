L'Otan s'apprête à mener son plus important exercice de manœuvres aériennes : "Il aura aussi pour but d'envoyer un message à la Russie"

L'Otan va mener la semaine prochaine son plus vaste exercice de manœuvres aériennes, coordonné par l'Allemagne, ont annoncé mercredi des responsables américains et allemands. L'exercice "Air Defender 23" se déroulera sur une dizaine de jours à partir de lundi et réunira quelque 220 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'Otan.